日前國家通訊委員會（NCC）發出新聞稿，指出因刑事警察局提供情資，發現台灣大哥大自有品牌手機AMAZING A32特定版本遭植入惡意程式，恐讓消費者成為詐騙公司人頭帳戶一案，引起軒然大波。今（13）日NCC再度發出新聞稿，要求台灣大與合作廠商力行國際，要在2個月內完成召回工作，並且妥適妥理消費爭議。

NCC今日發出新聞稿，指出該單位第946次委員會議於「109年智慧型手機資安抽測作業報告暨智慧型手機資安疑慮之善後處理討論案」，要求台灣大哥大股份有限公司(下稱台灣大哥大)及力平國際股份有限公司(下稱力平國際)應限期2個月內召回AMAZING A32手機，並且妥適妥理消費爭議。

NCC表示，為保障消費者權益，本次台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本內建軟體因資安疑慮引致消費者權益受損案，除已行政指導台灣大哥大於官網設置專區說明外，也要求向外揭露有關資訊，如透過簡訊及媒體刊登資訊，讓持有該款手機者知悉，並得至台灣大哥大門市要求處理。

NCC說明，依據消費者保護法第36條規定及電信管理法第66條，責成台灣大哥大及力平國際應提出具體可行之召回計畫並於2個月內積極完成召回作業，並每周將執行成果回報。同時，亦要求台灣大哥大應善盡企業社會責任，對於受不同程度影響之消費者提出因應方案，以妥善處理用戶權益受損，保障消費者權益。

此外， NCC已針對近3年內行動業者自有廠牌及其他大陸廠牌銷售之手機共5款辦理檢測作業，將於完成檢測作業後，併同109年度辦理銷售量較高之10款不同廠牌智慧型手機內建軟體資安抽測結果一起發布。NCC未來將持續推廣手機內建軟體資安檢測認驗證機制，並鼓勵手機業界自主送測，亦將定期盤點行動業者自有廠牌智慧型手機。

(科技)