苗栗縣警局去年底查扣來路不明蟹黃醬，提醒消費者小心假冒蟹黃醬廣告。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

去年底苗栗縣警局苗栗分局查獲有不肖業者，利用來自大陸的不明蟹黃醬，假冒成苗栗所養殖的大閘蟹，並在網路上刊登廣告，冒用許多苗栗大閘蟹照片來魚目混珠，經警方查辨後，不肖業者又轉用社群軟體Line發布不實廣告聯結，警方提醒消費者要小心以免上當受騙。

去年12月間，苗栗警分局查獲不肖業者，在臉書平台散布冒用苗栗蟹農身分的不實一頁式廣告，並通知相關貨運及資金往來業者到案說明，並查扣部分來自大陸地區的不明蟹黃醬後，近日又有民眾發現該一頁式廣告改於LINE平台上發布、轉傳，民眾點閱後一樣會進入一頁式廣告訂購頁面，誘騙不知情民眾下單。

苗栗縣警局長翁群能指示刑警大隊加強查緝不肖業者，並發布新聞加強宣導避免民眾受騙上當，以維護本縣蟹農優良名聲。

警方指出，這個一頁式廣告是冒用苗栗縣優良蟹農肖像，並打著苗栗在地新鮮大閘蟹製作的不實廣告吸引消費者購買，一旦消費者發現商品不符或明顯瑕疵欲退貨，業者卻已讀不回或消極拖延，請民眾勿受騙上當。

警方並提醒消費，如果已訂購發現貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向負責運送宅配的業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨。若配送單無寄件人，可先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，並請宅配業者提供先前寄件人的電話和電郵，再辦理退款。

(中時 )