基隆市政府協助信義國小改造校園空間，設立社區共讀站「書香BAR」（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

信義國小將地下室整建成與一流書店風格相彷的「品書軒」，原圖書室改造成可眺望遠景的社區共讀站。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

信義國小運用工業風格和蒙德里安主題彩繪做裝潢。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府協助信義國小改造校園2處空間，給學生更優質的環境學習，並設立社區共讀站「書香BAR」，未來假日及寒暑假會對外開放，民眾可以自由進出，市府也會不定時舉辦與閱讀相關活動。

教育處長林祝里表示，信義國小將地下室整建成與一流書店風格相彷的「品書軒」，原圖書室改造成可眺望遠景的社區共讀站，是翻轉空間的好案例，她說，當今世代數位環境已經是生活中不可或缺的一環，功能齊全的閱讀環境，加上老師設計的多項課程，能讓學生在紙本書閱讀與新興媒體間自在探索，豐富學習內涵。

終身教育科長薛莉萍指出，地下室的前身是教室，後來變成堆放資料、文件的空間，但已荒廢許久沒有使用，這次透過計畫將雜亂空間整建成圖書室，主要針對閱讀、數位教學，裡頭有87吋大螢幕及平板，學生可以運用載具上課，另外原本位在1樓的圖書室也大翻新，改造成「書香BAR」，可以眺望遠景，2月18日起每週六早上開放民眾進入，寒暑假期間則改為週一至週五早上。

信義國小校長賴麗雯說，這次透過專案計畫重新打造學生與社區民眾的共讀空間，運用工業風格和蒙德里安主題彩繪做裝潢，除了將數位探索設備、全自動無人借還書系統、書法學習、書店氣氛情境納入圖書空間外，未來會把數位探索實作融入課程和社團活動中，培養學生獨立思考解決問題的能力。

(中時 )