教育部長潘文忠今天表示，為防止大專生輕生，已編列2.1億元讓學校購買監視器、照明等硬體設備，另還有1.5億元讓所有學校補足輔導人力；此外，體育署發行的動滋券還有29萬人未領，使用期限到1月31日止。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠表示，去年底有許多大專校院學生輕生，因此編列2.1億元，讓大學更買監視器、安裝照明設備及架設高樓防墜設施等，以強化對校園死角的關照，讓校園更加安全。

同時，潘文忠進一步指出，依規定現在學校每1200個學生要有一個輔導老師，教育部已編列1.5億元，讓還未達到規定的學校補足輔導人力。

潘文忠還提到，體育署之前發行400萬份動滋券，到目前有371萬人領取，已創造38.6億元的消費效果。還有29萬份未領取，使用期限到1月31日，還未領取的人趕快領出來用。

對於境外生入境議題，潘文忠說，去年暑假到現在有約2萬個境外生已到台灣就學，2月新學期開始，則還有4000多人要進來，不過因為國際疫情嚴峻，因此暫時停止境外生入境申請。

潘文忠說，教育部正研擬強化境外生入境的措施，將盡快送中央流行疫情中心通過後，就會開放讓境外生申請入境。境外生要進來，必須持有登機前3天核酸檢測陰性證明，入境後，則要檢疫隔離14天，之後還要進行7天自主健康管理。

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