13日在半導體族群領漲下，日經不僅連五日收高，盤中也一度觸及30年新高點28503。日經225指數收28,456.59點，上漲292.25點，漲幅1.04%。東證股價指數收1,864.4點，上漲6.46點，漲幅0.35%。

在美國同業科林研發(Lam Research)與應用材料(Applied Materials)大漲激勵下，日本晶片類股獨領風騷，東京威力科創(Tokyo Electron)漲5.3％，愛德萬測試(ADVANTEST)也漲3.03％。瑞薩電子(Renesas Electronics)上漲4.7%，至今周線已漲逾一成。

三菱日聯證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley)表示，各國因疫情封城最大受惠者為半導體業者，同時車用半導體需求暢旺，也讓這些業者獲利。投資者在全球市場，買進晶片設備製造相關類股，就是因為車市出現意外復甦。

電氣設備製造商安川電機(Yaskawa Electric)上修財測，拜中國大陸對晶片與電子元件需求強勁之賜。因此， 安川電機上漲4.4％。

另一方面，車用晶片缺料利空，已經開始影響這些車廠股價。因為豐田汽車已經開始在其德州車廠減產皮卡。這家日本最大車廠，股價下跌0.6%，日產汽車(Nissan Motor)跌2.2%，鈴木汽車(Suzuki Motor)跌2.1%。

不過，儘管公司前景樂觀，7&I控股(Seven＆I Holdings)還是疲弱表態。

高人氣的鬼滅之刃(Demon Slayer)的電影發行商東寶(Toho)雖大跌6.7％，不過，東寶對這部打破票房紀錄的電影，其後市收入還是樂觀其成。也可見部分投資人搭順風車，趁機獲利了結現象。

(時報資訊)