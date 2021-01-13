外資今回補買超台股155億元，新台幣匯價下午開盤後再觸及27.938高點，較前一個交易日收盤又強勁升值了5.43角。市場游資充沛，台股短線報酬率高，即使央行和金管會都示警股市恐有泡沫化風險，但台股今收盤仍再創新高挑戰萬六行情。

中央銀行總裁楊金龍日前示警，股市大漲與實體經濟已脫勾，恐有資產泡沫化疑慮。對此，金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮也跟進表達認同，強調最近一個月股價增加比平常快，尤其這波有很多年輕人投入，投資人要注意相關風險，年輕人要加強金融投資知識。

隨著台股飆高，外資持續匯入，再抬升新台幣匯價，台北外匯經紀公司新台幣匯價的波動（當日盤中最高價和前一日的收盤價相比），已由先前的4角起跳擴大到5角以上。

PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信指出，進入2021年只有7個交易日，可是許多市場已繳出5%~10%的報酬，甚至指數屢創新高，包括智利、韓國、越南、南非、中國、俄羅斯、印尼、美國費半、泰國、匈牙利、南非、台灣等，開年漲勢相當亮眼，也讓投資人相當期待今年首季的整體投資報酬表現。

央行日前在臉書貼文則指出，市場秩序有賴所有參與者的共同維護，匯率穩定對大家都好！

(時報資訊)