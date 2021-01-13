新冠肺炎大流行加劇美國波音公司的困境，其2020年的淨飛機銷售創下史上新低，不過到了去年底，陷入困境的737 Max飛機出現需求好轉的跡象，周二波音股價上漲0.78%，收在208.41美元。

波音周二宣布2020年取得的總訂單年減25%，為184架飛機，其中包括12月下訂的逾80架737 Max飛機。去年11月，美國監管機構取消737 Max飛機在兩次致命墜機事故後，長達20個月的禁飛令。

波音表示，在2020年，客戶共取消超過650架飛機訂單。波音在考量公司應該無法完成的訂單後，從其未交貨訂單中刪除了1000多架飛機。

根據航空顧問公司Teal Group的數據，這是波音有史以來淨訂單最慘的一年。Teal Group分析部門副總裁Richard Aboulafia表示，波音在2020年交付157架飛機，創下1984年來的新低記錄，且遠不及空中巴士去年交付的566架。

波音將在1月27公布全年財報，屆時將提供投資人其2021年的最新展望。

(時報資訊)