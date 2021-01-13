台中市長盧秀燕表示，過去一年因疫情充滿各種挑戰，今年佛光山將於台中市擴大發放8萬碗臘八粥，盼讓社會更平安、市民更幸福。（盧金足攝）

佛光山惠中寺為感謝台中市政府長期對市政的貢獻，13日準備臘八粥、春聯及紅包致贈洽公民眾及市府員工。（盧金足攝）

農曆12月初8為佛陀成道日，又稱「法寶節」，佛光山惠中寺為感謝台中市府長期對市政的貢獻，13日準備臘八粥、春聯及紅包致贈洽公民眾及市府員工。市長盧秀燕表示，過去一年因疫情充滿各種挑戰，今年佛光山於台中市擴大發放8萬碗臘八粥，盼讓社會更平安、市民更幸福。

盧秀燕代表市府回贈「犇向幸福」春聯，感謝佛光山中區總住持覺居法師關心市政，連續8年在市府進行贈粥活動。

覺居法師贈送星雲大師墨寶春聯「花開四季、耕耘心田」，象徵牛年勤奮工作，並耕耘心田，每季都將有不同的花開展現。

覺居法師表示，今日天氣雖然寒冷，但心是溫暖的，佛光山義工凌晨五時開始準備工序繁瑣的臘八粥，以簡單的心，希望帶給市民平安，也感謝市府把關食安、推動道路燙平，食、衣、住、行都為市民著想，帶給市民安定溫暖，感謝市長及市府團隊的付出。

祕書處指出，農曆12月初8為是佛陀夜睹明星而開悟證道的日子，佛教徒仿牧女供佛以乳糜之典故，以白米、青江菜、芋頭、花生等八味料，適量配比熬成粥供佛，稱為「臘八粥

」或「佛祖粥」，以祈安賀歲。

臘八粥運用多種食材烹煮出來的美味，象徵多元融合與協調的智慧，期盼品嘗熱騰騰的臘八粥，都能溫暖在心頭。

今日出席贈粥活動，還包括民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、都發局長黃文彬、社會局長彭懷真、運動局長李昱叡、建設局長陳大田、農業局長蔡精強、教育局長楊振昇、地方稅務局長沈政安、政風處長詹政曇、祕書處長顏迺倫、客委會主委江俊龍、勞工局代理局長羅群穆等人。

(中時 )