國產豬價格飆，農委會主委陳吉仲13日指出，開放萊豬進口只是原因之一，不是主要原因，主要原因是季節性需求增加，再加上2020年進口豬肉少了30％，導致豬價波動大。

立法院經濟委員會審查農委會2021年度農業作業基金等相關單位預算，陳吉仲出席備詢時、以及接受媒體訪問時做了上述表示。他說，先前豬價跌，說是因為開放萊豬進口，現在豬價飆，也說是因為開放萊豬，「不全是因為這樣。」

陳吉仲指出，依據過去五年，每年1月毛豬的平均批發價格，每公斤是落在60.48至75.96元間，目前市場上的批發的價格，是正常市場機制下的合理波動的價格區間，主要是因為每年1月是農曆春節前，會有季節性需求，他認為，只要季節性需求結束，價格有可能會回穩。

陳吉仲強調，農委會首先要做的是在農曆春節前後，要讓豬肉供無虞，同時把產銷調節做好，維持位合理的價格與波動的範圍。

對萊豬進口，他說，只要清楚標示和百億基金等配套措施做好，對豬農就是正面效果，國產豬的市占率也會更好。

(工商 )