投資人保護中心自92年初正式成立後已屆滿18年，13日舉行新春記者會，截至109年底，總計協助投資人進行268件團體求償案件，求償金額共計609億餘元，授權人數達17.38萬餘人；其中59件經法院判決全部或一部勝訴確定，判決賠償金額252億餘元。

109年度較具指標性案件包括東貝光電、大同、華映、康友-KY等公司財報不實案件之受理適格投資人辦理求償登記，投保中心將依法進行團體訴訟以維護投資人權益。

投保中心為使團體訴訟案件授權人迅速取得賠償，免去訟累，與部分發行人、刑事被告、董監事、會計師及會計師事務所等民事求償對象達成和解，已替投資人取得累計56億餘元之和解金，另透過勝訴訟判決取得（包括強制執行、判決確定後償及取得不法所得部分）10億餘元，合計取得賠償款項約達67億餘元，而109年單年度即為投資人取得計4.7億餘元賠償款項，使投資人損害能夠獲得實質的補償。

值得一提的是投保法部分條文修正案業於109年6月10日公布，並自109年8月1日施行。修正重點之一為投保法第10條之1，強化投保法中代表訴訟及解任訴訟的適用範圍及效果，包括被解任董監事三年內不得擔任所有上市櫃、興櫃公司董監事，明定得對已卸任董監事提起代表訴訟，以及代表訴訟業務之訴訟參加具獨立參加效力等，實乃法制上之重大進展。台北地方法院並於109年12月17日作出首件適用修正後新法的判決，即為大同公司董事解任訴訟案，投保中心取得勝訴判決。

此外，主管機關於109年正式啟動資本市場藍圖，其核心價值乃建立資本市場參與者共好共榮之生態環境，而投資人保護更是本藍圖主要目標之一，其中加強投保中心功能乃強化投資人保護之重點項目，包括強化證券市場專家之責任與管理、新修正投保法規範的落實，以及對於110年7月1日即將施行之商業事件審理法的因應，皆納入本藍圖之重要推動措施，投保中心將積極配合落實及推動，進一步精進我國投資人之保護。

投保中心未來業務為持續性之工作，將在既有執行保護投資人制度之基礎上繼續努力，並致力於下列重點工作：（一）發揮團體訴訟、代表訴訟與解任訴訟之功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，以落實公司法及證券交易法明定之民事責任，並透過和解及終局執行以實質填補投資人損害；（二）積極踐行股東行動主義，督促上市櫃公司落實公司治理，並持續進行對投資人之教育宣導活動，以提昇風險及權益保障意識與觀念；（三）就實務運作所遇問題適時提供法制面檢討建議，以完善法令規章及促進市場健全發展。

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