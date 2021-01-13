愛奇藝原創影集《逆局》（原名《追凶者》）13日舉辦卡司發布會，包括周渝民（仔仔）、李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧及導演莊絢維、陳冠仲等出席，也正式公布女主角由張榕容出演。仔仔暌違9年接演台劇，和張榕容繼2001年合作《貧窮貴公子》隔20年再合作，談起對彼此印象，張榕容自虧當年自己14歲「放肆」笑仔仔發音，如今仔仔發音「有進步」。仔仔透露當年「F4」時期，拍《貧窮》含賴床一天只睡2、3小時，一喊卡可以原地睡，直言「以前對誰都沒印象」。

周渝民2015年和喻虹淵婚後生下1女，喻虹淵去年11月在IG發限動「4隻鴨子」圖片，外界好奇是否迎來第二胎？仔仔說：「我老婆在這行時間沒有很久，不知做什麼事會引起揣測，我們私下也不講演藝圈的事，他做這些事我可能不太清楚」，有機會生第二胎？仔仔說：「有的話也好，沒有也無所謂」，坦言「我們初為人父母，有很大精神奉獻在小孩身上，照顧小孩心力憔悴，我覺得一個就夠了，沒有其他壓力」。老婆會復出演藝圈？仔仔說：「他可能沒時間，小孩滿黏媽媽」。

至於和女兒相處，仔仔坦言：「女兒嘛，爸爸對她兇不起來」，但仍會注意女兒說話態度，對長輩說話用詞要尊重，因為疫情關係，返台整整一年時間，對於「專職爸爸」，他直言：「我可能天生要做演員，沒辦法在家待太久，休假幾天就會慌，演戲對我是釋放，才會覺得跟私生活是平衡」，但也坦言照顧女兒碰挫折，「可能太久沒回來陪女兒，彼此隔閡感還沒拿掉，想幫媽媽分擔壓力，我努力但沒成效」，但仍享受和小孩相處時間。

去年「F4」在大陸節目「遠端合體」，今年正好是F4出道20週年，有機會再合體？仔仔說：「前幾年有討論，後來不了了之，可能有點麻煩，要看怎麼設定」，他認為F4就是偶像團體，「要做，就要變成偶像的樣子，我沒什麼意見，但要有時間準備」，並說「我不用跟歌手一樣，每張專輯染個新髮型，穿衣服要有流行元素，可以自在一點，大家若有決心，就可以配合做到」。

《逆局》今播初前導預告，仔仔身穿囚服，從擅長洞察人性、破案無數的犯罪心理專家變成階下囚，不論動作、場景及拍攝手法媲美電影規格，他首度飾演受刑犯，充滿肅殺戾氣的眼神令人震懾。導演莊絢維說，會找仔仔出演，因為角色需要神秘特質，背後有隱藏故事，對仔仔印象很適合這角色。至於仔仔會改劇本？莊絢維說：「他會討論，都是有建設性，不會說不喜歡，是讓角色資訊更清楚」。仔仔提到，導演有給他影集參考，但他過去為某部偶像劇做角色功課時，看完日劇演出有木村拓哉的影子，擔心自己去模仿，「與其花時間研究別人角色，不如花時間在自己角色上」。

(中時 )