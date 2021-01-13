「美國之音」（Voice of America）記者維達庫斯瓦拉試圖向國務卿蓬佩奧提問，之後卻被調職，美國之音管理階層今天遭到跨黨派國會議員砲轟。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天在「美國之音」總部演講，批評由納稅人資助的美國之音；當時他回答了總統川普（Donald Trump）所指派的多位美國之音主管的問題，但沒有回答記者提問。

美國之音白宮記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）將一段影片上傳網站，內容是她詢問蓬佩奧有關上週川普的支持者滋擾國會事件。

影片中蓬佩奧正要離開大樓，他沒有回答或確認記者提問。蓬佩奧去年11月10日召開記者會時，曾斷言會有「第二屆川普政府」，即便美國總統當選人拜登（Joe Biden）已經勝選，但之後蓬佩奧仍坦承選舉失利。

白宮記者協會（White House Correspondents' Association）表示，川普12日造訪德州，維達庫斯瓦拉原定採訪，但就在這之前，她很快被調離職位。

聯邦眾議院外交委員會的民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）、共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）一致敦促美國之音讓維達庫斯瓦拉復職。

他們的聯合聲明指出：「這是美國－我們並不會因為記者提問尋求答案而懲處我們的記者。」

「自由與公正的新聞，是我們憲法和民主的核心。」

白宮記者協會會長米勒（Zeke Miller）說，維達庫斯瓦拉被調職，「違背了國務卿蓬佩奧在演講中所討論的那些理想」。

蓬佩奧在演講中指責美國之音先前一直「貶損美國」，直到川普更動其領導階層，蓬佩奧還敦促美國之音應報導「美國如何成為世界史上最偉大的國家和文明史上最偉大的國家」。

經由一名吹哨者陳述，一些員工反對蓬佩奧的演講，並說如果沒有記者質疑提問，美國之音還會為即將卸任的政府加強宣傳。

法新社報導引述美國之音發言人說法，美國之音「在內部人事問題上不作評論」。

(中央社)