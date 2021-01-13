美國司法部發表聲明表示，聯邦女囚蒙哥馬利今天遭處決，這是美國政府自1953年以來，首次執行女囚死刑。

美國最高法院昨天推翻第8巡迴上訴法院暫緩處決女囚蒙哥馬利（Lisa Montgomery）的命令，為執行死刑掃除障礙。

司法部在聲明中說：「52歲的蒙哥馬利已經伏法，依據2007年聯邦陪審團一致建議的死刑，並由密蘇里西區地方法院做成的判決。」

挑戰者在多個行政法院奮戰尋求暫停處決。蒙哥馬利原本應在美東時間昨天6時，於印第安納州的獄中接受毒針注射處決。

蒙哥馬利的律師亨利（Kelley Henry）措辭嚴厲地表示，處決蒙哥馬利是「惡毒、違法且不必要的行使專制權力」。

「沒人得以質疑蒙哥馬利長年罹患讓人精神耗弱的心理疾病，這最先就是監獄管理局（Bureau of Prisons）自己的醫師所診斷出來並進行治療。」

蒙哥馬利綁架與勒斃懷胎8月的史丁娜（Bobbie Jo Stinnett），並從史丁娜腹中取出活生生的胎兒，2007 年在密蘇里州遭到定罪。

(中央社)