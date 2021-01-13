新冠肺炎疫情重創國際觀光旅遊業，但國內卻出現報復性旅遊。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2019年委託社團法人台南市觀光協會，辦理「文化觀光休閒產業從業人員職前訓練委託作業服務案」成效卓越，今年將繼續擴充辦理，期望提供待業者符合該職場的職能訓練。

台南市觀光協會13日在台南市議會舉行計畫說明記者會時，還邀請勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、市議員林美燕、雲嘉南分署訓練推廣科科長葉曉琪、社團法人台南市觀光協會理事長尤鎰鋒人等出席，希望加強彼此鏈結。

尤鎰鋒表示，該協會已於北區崑山中學成立文化觀光休閒產業服務據點，持續提供雲嘉南地區整合式的職業訓練及就業媒合服務之平台，並針對目前企業急需的人才技能，開辦「職人手感烘焙專修班」、「餐飲及旅宿業基層管理人才訓練班」、「農產加工製作暨禮盒包裝行銷班」、「文化觀光旅遊跨領域人才培訓班」等4班的失業者職前訓練，希望失業、待業的民眾踴躍報名參訓，學習多元技能，課程洽詢台南市觀光協會06-2355818。

林美燕表示，從業人員自我提升及新血培育是相當重要，非常感謝勞動部雲嘉南分署與台南市觀光協會用心孕育地方產業，讓投入職場的品質與技能都有加分效果，4場職訓授課內容相當豐富，相信更能提升地區觀光產業品質和專業服務，也能改善產業缺工等問題，創造更好的從業環境。

劉邦棟也說，2019年委託台南市觀光協會辦理該計畫的績效有目共睹，因此延續擴充辦理，希望能在疫情期間，繼續服務失業民眾學習技能，輔導就業、創業。

觀光協會還強調，該協會將於15日下午1點起，在虹韻文創中心3樓音樂廳舉辦「2021雲嘉南區觀光業的生存戰」座談會，面對後疫情時代觀光產業的轉型，探討「e起抗疫、數位革命帶動零接觸商業模式」，以及「區域資源盤點與跨業整合、打造獲利新模式」等議題，希望藉由此次論壇，集思廣益，帶領觀光產業開啟後疫情時代的全新思維。

(中時 )