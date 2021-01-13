25位學員們經由分析水電器具架構原理，配合實際拆解操作學得第2專長的技能，讓學員在職場上更具有優勢。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─水電節能維修班」第01期近日結業，25位學員們經由分析水電器具架構原理，配合實際拆解操作學得第2專長的技能，讓學員在職場上更具有優勢。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為水電相關工作的從事人員。

莊鑑川說，由於家庭中水與電是不可缺少的，而此次開班的「水電節能維修班」經由分析水電器具架構原理，配合實際拆解動作，學員實際操作，將可學得具基本裝配及故障維修技能，且可學得第2專長的技能。

同時也讓學員著重於實務運用，不僅對於傳統水電課程有完善與正規的專精訓練，也在能源監控、節能、綠能運用方面具備一定的知識水準，因此在職場上更具有優勢。

新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )