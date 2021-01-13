台灣發生第一起院內醫師感染，各界最想知道感染原因，到底是醫師防護失當還是醫院感控有問題？前衛生署長楊志良指出，這名住院醫師8日時已經有症狀，還請假帶著女友趴趴走，更懷疑該醫院有執行分層分艙沒有落實，指揮中心若沒有調查清楚，該醫院根本非常危險，整起事件比紐西蘭籍機師還要嚴重百倍。

衛生署前署長楊志良，在政論節目《新聞面對面》表示，雖不應苛責插管噴濺的部分，但是認為該名醫師未按照SOP去做，「發生事情後要把自己所有的防護衣脫掉，再重新穿一套防護衣。」因而他若是該院長，「我第一件事情就是把他開除（fire）」。這個說法，今天被陳時中以五字「我無言以對」回應。台北市醫師執業工會今天也發聲明要求，楊志良的說法應該要道歉。

會後，楊志良再度受訪強調，這位醫師是專門照顧新冠肺炎的醫師，先不談插管，他4、5日照顧患者後，8日已經有症狀，出現咳嗽、發燒後，應該要馬上自主管理且要向院方與疫情指揮中心報告，不僅沒有申報，甚至9日還請假帶著女友趴趴走，直到12日確診。

「這樣的醫師，你說他好棒棒？」楊志良表示，這起院內感染問題絕對比紐西蘭籍機師還要嚴重十倍、百倍，他是一個照顧高風險患者的醫師，若因為這名醫師個人行為造成破口，會有多嚴重。

此外，陳時中表示，醫院聲稱，照顧一般病人的醫師不會去照顧新冠病人。然而楊志良對此說法感到質疑，他說，從這個醫院的管理來看，我懷疑這個醫院沒有分層分艙在管理，疫情指揮中心應該要去看他們的紀錄，真的有分層分艙來照顧病患嗎？若沒有，這間醫院就非常危險。若他有完全照著SOP卻還是感染，指揮中心更應該好好調查。

(中時 )