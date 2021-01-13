不是只有膀胱無力的年長者才有漏尿的困擾。根據統計，台灣大約每4名女性就有1人會漏尿，有時只是打個噴嚏或是大笑，就會尷尬發現自己下身一片溫熱。不少人因此得了社交恐懼症，不敢出遠門或與人近距離接觸，就怕讓人聞到身上的異味。對此，美人魚時尚婦產科診所郭安妮醫師在《健康療天室》節目中，教導有漏尿困擾的民眾在家自練骨盆肌力，只要正確做好，對於抑制漏尿有相當程度的幫助。

《健康療天室》第4集 咳嗽大笑就漏尿 難道是妹妹太鬆了嗎？

●避免提重物或腹部用力 預防骨盆底肌肉鬆弛

對於預防尿失禁，郭安妮醫師提到，常提重物、久咳、便祕等增加腹壓的行為，都容易造成骨盆腔肌群鬆弛導致膀胱無力。因此改善生活上的習慣也是修復重點。另外常聽人提到的凱格爾運動，許多人都知道這是類似憋尿的行為，但是正確做法卻一知半解。郭安妮醫師提點關鍵重點，做到也要做好。

根據國內統計，平均每4名女性，就有1人曾有漏尿的經驗；尤其年齡越高愈容易有尿失禁問題，原因多元。(圖/截自《健康療天室》)

至於女生在床上有時因為興奮弄濕床單，這也算漏尿嗎？醫師點出分辨關鍵。還有陰道雷射及電刺激療法，分別能適應哪些狀況，種種新知都讓主持人Ruby聽了也大感興趣。完整內容都在《健康療天室》第4集：咳嗽大笑就漏尿 難道是妹妹太鬆了嗎？

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

(中時新聞網)