女大生摔床示意圖。（截自PTT）

一名22歲女大生自曝慘況，先是去圖書館讀書，莫名整個人跌進椅子裡卡住，拚命掙扎才爬出來；之後又在撲上床時沒算好角度，重摔落地。悽慘2連摔，原本是值得同情的狀況，但女大生畫的示意圖實在傳神又好笑，逗樂眾多網友。

女大生在PTT笨版發文《真的壞掉了啦》，表示跟同學一起去圖書館借了討論室在裡面讀書，挑了一張看起來最舒服，上面有軟墊的椅子。但是「一坐下去就感覺中間有點陷下去，我想説可能是像那種露營的椅子（綁一塊布支撐 可能上面再放墊子的），然後就很安心的繼續坐著讀書」。

豈料，「坐著讀一讀，因為要看存在雲端的筆記，就拿著手機重心往後，然後就整個人『掉進椅子裡』 了！」。

女大生發出「嗚嗚嗚」掙扎的聲音，想請同學拉一把，但同學隔著一張桌子，從他的角度看起來原PO根本坐得好好的。「他就像看猴子一樣看我！！！只好手撐著椅子自己扭出來」。

慘劇還沒結束，晚上女大生想撲上床，角度沒算好就摔到地上了，「碰！比晚上的地震還大聲，都22歲了連上床都不會」，隔天還很痛，讓她忍不住發文提醒大家「天氣冷還是不能用撲的」。

不過女大生附上自己畫的示意圖，實在太傳神又有趣，讓眾鄉民忍不住回應：「示意圖好生動」、「圖好生動XD拍拍感覺很痛」、「我笑了，圖傳神！」、「圖解超清楚哈哈哈哈」、「示意圖給推，然後後面那個好好笑XDD，到底是多不熟自己的床啦」、「原來是靈魂繪師」。

(中時新聞網)