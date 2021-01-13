台北市議員徐巧芯日前在臉書上公布，確診的紐籍機師疫調資料，因足跡較中央流行疫情指揮中心更詳細而惹議，不過資深媒體人周玉蔻昨搶先指揮中心前面，在廣播節目公布北部某醫院的醫生及護理師2例本土個案，指揮官陳時中今表示，不追究洩密責任，遭質疑有雙重標準‎。

徐巧芯今天下午在臉書發文表示，周玉蔻昨在指揮中心記者會之前已搶先公開案839的狀況細節及足跡，桃園市長鄭文燦也在今天中午突然公佈指揮中心沒有公佈的「案839足跡」、指案839曾經去過大江購物中心，徐質疑「這個世界被指揮中心分成『綠／非綠』兩種標準對待嗎？」

徐巧芯表示，這兩件事都在指揮中心公布的訊息之外，但陳時中被問到，要不要比照3週前紐西蘭機師案指揮中心的標準時，他卻只默默說「我們都予以監控，若有錯誤訊息會予以更正」，完全沒說要查洩密、罰錢、提告假消息，也沒說他們會造成什麼社會恐慌。

徐巧芯無辜指出，「我當時把一切交代的很清楚，我所公布的消息已經是『第四手』以上，代表那些訊息在地方上早已傳開，且跟這次一樣，因為到處在消毒，業者早已自行證實收到中央通知有染疫者足跡。」

徐巧芯說，「身為民意代表自行查證，並提出來詢問指揮中心是否為真（也確實都是真的），這是協助民眾查證，避免傳遞錯誤資訊造成恐慌，但疫情指揮中心顯然不買單。」

此外，徐巧芯指出，「台北市副市長黃珊珊公開面對議員質詢時詢，也深怕被罰，即使很痛苦、很想公開，卻什麼都不能說。」徐說，「但指揮中心那時候的標準是假設消息為假，傳播謠言，假消息送辦；假設消息為真，洩漏機密，政風調查。」甚至說民眾不需要知道是真是假，媒體也不要再問了。

徐巧芯痛批，「怎麼當提供資訊者變成綠營媒體人、民進黨籍市長的時候就都不一樣了？」徐指出，周玉蔻拿到不知哪來的內線消息可以公布，徐巧芯發現民眾到處轉傳的訊息不能查證；桃園市鄭文燦市長可以連續開記者會講細節，台北市柯文哲跟黃珊珊兩人只能閉嘴怕被罰。

徐巧芯還指出，對於指揮中心來說，真的有用同一套標準看同一件事情嗎？把這個社會分成綠跟非綠，差別對待，真的有符合指揮中心應該中立、公正、客觀的精神嗎？

徐巧芯提出個人看法，「把資訊公開透明的告知大眾，可以避免猜測、減少恐慌、增加民眾對指揮中心的信任度以及自我風險管理意識，對防疫工作有幫助。」

(中時 )