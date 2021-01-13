2021年開春，日月千禧酒店再度攜手華瀛藝術中心，邀請到擅長以牛為創作主題的藝術家許文融，舉辦「汗牛充棟」創作展，今（13）日在日月千禧酒店總經理許瑄芷、台中市文化局長張大春、華瀛藝術中心董事長張良吉等人揭幕下正式開展。在一樓大廳展出「牛轉運生機」、「騎牛進龍門」等22幅畫作喜氣應景，呈現許文融的創作能量及對大自然豐沛的情感。

此外，日月千禧酒店為搭配畫展，一樓旅覓酒吧獻出「牛耕芳草地」藝術甜點，點心坊主廚蘇育民以童趣十足的萌牛及開心農場的場景、瞬間吸引目光，雅緻宜人的風味更是征服味蕾。

日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，許文融「汗牛充棟」展出以牛為主軸延伸創作的抽象水墨、及抽象油畫，除呼應牛年、替酒店注入喜慶氛圍，牛轉乾坤、萬象更新等吉祥寓意，期待為新的一年帶來幸福契機；展期至6月30日，是日月千禧參與台中市文化局藝術亮點計畫，第十九次籌辦藝文展覽。

現任建國科大教授兼美術館長的許文融，創作領域橫跨水墨、油畫、書法、素描、雕塑，風格上寫實與抽象兼具，融和理性、感性，傳統與現代。牛系列作品以他擁有深厚情感且觀察入微的水牛為主角，抽象水墨巧手重現田野間的純樸風光，充滿了他對童年的緬懷及對自然的關懷；抽象油畫則結合東方筆墨之氣韻及西方媒材，將牛描繪地別具靈氣、氣韻非凡。

此外，搭配畫展，即日起至3月31日止，1F旅覓酒吧獻出「牛耕芳草地」甜點，點心坊主廚蘇育民觀察畫中群牛的姿態，獨創出如同開心農場一般的萌系點心。單點每份250+10％，搭配咖啡或茶一杯的藝術下午茶組合，每組320+10％。

此外，自2月1日起至2月28日，1樓旅覓酒吧獻出兩款新年限定甜點。「炮竹一聲除舊歲」，內容物結合優格慕斯、鳳梨果餡及香草海綿蛋糕，每個120+10％；「吉運長紅」從招財聚寶袋取得靈感，用軟性草莓巧克力手作成外袋，袋中除了巧克力錢幣、元寶等寶物，還有內餡為鳳梨果餡、巧克力戚風蛋糕的草莓慕斯，6吋880+10％，需於取貨日3天前預訂。

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