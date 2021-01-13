黃雨欣13日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，近日她帶兩個女兒定居高雄，與到國家隊帶奧運選手的跆拳道教練老公劉聰達團圓，她近期工作重心還是以綜藝為主，喊話等全家適應高雄生活後，想開始拍戲。夫妻兩人育有4歲大女兒與快3歲的小女兒，女兒們個性大不同，老大有長姊風範處處貼心，連近日因病毒一夜吐4次，隔天對媽媽第一句話竟是：「媽媽對不起，昨天晚上讓妳這麼累。」讓黃雨欣說完仍是忍不住眼眶泛淚。

小女兒則個性像是小公主，最近開始上學還在適應期，童言童語超逗趣，不是說要把書包拿到馬路丟掉壓扁，就是想換老師，黃雨欣表示：「姊妹感情好，姊姊跟妹妹只有一牆之隔，有天妹妹回來說老師兇她，結果隔天早上姊姊去跟妹妹的老師說：『老師妳不要罵妹妹，她會不想來上學。』讓老師中午急忙打電話給我。」她後來趕緊叮嚀大女兒，這種事情以後可以先跟媽媽討論。

黃雨欣曝選手超貼心，送上「比賽勳章」玩偶給女兒們。（衛視中文台提供）

黃雨欣透露兩姊妹就讀的是森林小學的幼稚園，沒有成績壓力，讓孩子自由成長，「我們把步調放慢，最大的收穫就是得到健康」，連老公劉聰達都從92公斤瘦到77公斤，讓她有重新戀愛的感覺。至於是否拚生下一胎，她連忙討饒：「不要啦。」

(中時 )