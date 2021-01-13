新北市農業局與朱銘美術館合作推出「來嗑光，和作用」創意便當，看似誘人的鴨肉便當其實「中看不中吃」，鴨肉是活動資訊DM、地瓜是野餐墊、白米是用毛巾喬裝、水煮蛋其實是造型肥皂，在疫情期間掀起搶購潮，知名雜誌《Shopping Design》日前評選為當年度100件台灣精彩的設計人事物，讓人耳目一新。
農業局介紹，「來嗑光，和作用」藝術力便當以金山著名的鴨肉便當為靈感，融入在地特色野餐小物，鴨肉是活動資訊DM、地瓜是野餐墊、蔬菜是輕便提袋、白米則是用毛巾喬裝、水煮蛋其實是造型肥皂，雖然不能吃，有趣的設計讓人會心一笑，一開賣就掀起排隊搶購潮。
台灣知名雜誌《Shopping Design》每年12月公布當年度100件台灣精彩的設計人事物，2020年以「我們需要的設計」為題，選出當年度的BEST100。新北市設計的「來嗑光，和作用」藝術力便當，一舉榮獲「New Power Discovering」獎項，並獲得造型特別的獎座。
「大玩創意，讓人耳目一新！」新北市農業局表示，首先要感謝評審肯定，也感謝合作夥伴及行銷團隊的努力，未來會持續努力，將政策導入美學設計，嘗試更多更美好的可能性，讓新北之美發光發熱。
(中時 )
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