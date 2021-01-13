劉強調，警察是一個需要互助的群體，最後衷心期盼大家，守護家園，全台最安全城市。相逢自是有緣，除了感謝還是感謝。(劉宥廷攝)

高雄市警察局長劉柏良確定調回警政署擔任副署長，由刑事局長黃明昭接任高市局長的人事令已發布，劉柏良心情平靜走訪各分局慰問外，下午也主持最後一場局務會議；「來此是偶然，離開是必然」，劉謝謝上級長官給他到任何地方服務的機會，感恩在高雄服務過程中所有相遇的知恩。

劉柏良在局務會議上致詞指出，能為高雄市民服務是他的榮幸，也是盡市民義務，因為他是高雄市市民，這是第2度回來，雖然只有短短6個月，但在警察同仁努力以及市長的支持下，讓治安平穩、交通順暢、民眾安心，感謝市府各級長官，議會議長及各位議員等各界好朋友們的支持與鼓勵。

劉說，短短6個月，雖有諸多理想尚未完成，但相信市警局同仁仍會秉持過去努力不懈的精神，持續為大高雄市民服務，讓高雄市始終是最宜居的城市。劉真心感謝所有市警局同仁一起成長，一起拚搏、一起努力，也感謝媒體朋友對其支持，在忙碌交織的歲月裡，他會永遠珍惜在高雄服務所認識的好朋們的情誼。

劉也表示，雖然知道派令已發了，仍然不忘對高雄的情感，仍跟同仁勉勵各項治安、交通、服務作為，再一次的要求全體同仁，也懇請全體幹部、同仁，用心受理報案，盡力幫忙需要幫助的人，因為只有先「我為人人，才能人人為我」。

劉強調，警察是一個需要互助的群體，最後衷心期盼大家，守護家園，全台最安全城市。相逢自是有緣，除了感謝還是感謝。

(中時 )