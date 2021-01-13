61歲曾姓男原住民，在山上工作，經常飲用山泉水，近來出現流鼻血症狀，至醫院求診經鼻腔內視鏡檢查，發現在鼻咽部寄生1條長約5公分的水蛭，醫師透過內視鏡以長柄鼻咽器械，將水蛭從男子鼻裡取出，終結他長達數月的流鼻血及不適症狀。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說，當時曾姓患者鼻血不止，又痛又癢，檢查發現男子鼻咽部有1條水蛭、狂吸血，被拉出來時體型又肥又大，臆測患者經常飲用山泉水，誤將水蛭幼體食入，寄生在鼻咽部吸血且愈長愈大。

林恆甫指出，水蛭可寄生在鼻腔腔、呼吸道、眼球周圍、肛門、陰道和尿道等，由黏膜覆蓋的部位，寄生的水蛭會愈長愈大，易造成呼吸不順暢、有異物感，若讓水蛭「長住」鼻腔內，腐蝕鼻腔黏膜，易出現大面積糜爛，經常鼻出血。

林恆甫醫師表示，患者一直被水蛭吸血，長時間下來，容易造成貧血及過敏反應，呼籲切勿飲用不乾淨的山泉水及溪水，因可能含有大量水蛭幼蟲，不慎飲用，可能導致幼蟲進入呼吸道或鼻腔，在人體寄居；若經常流鼻血、鼻子有搔癢感覺等症狀，應儘速就醫檢查。

(中時 )