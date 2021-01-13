武陵農場凍成冰宮 水晶冰簾奇景美到屏息 16:142021/01/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武陵農場澆灌系統遇低溫間凍結，溫室棚架倒掛一串串冰柱，形成水晶簾奇景。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武陵農場澆灌系統遇低溫冰凍，地面植物也結了冰柱。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 武陵農場澆灌系統遇低溫間凍結，溫室棚架倒掛一串串冰柱，陽光照射更顯晶瑩剔透。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 武陵農場地面植物結滿冰柱。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 武陵農場澆灌系統遇低溫間凍結，溫室棚架倒掛一串串冰柱，形成水晶簾奇景。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 武陵農場地面植物結滿冰柱。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 寒流接二連三報到，武陵農場昨晚氣溫再度貫破冰點，最低溫下探零下4度，因水氣不足，並未降雪。但低溫瞬間凍結澆灌系統，溫室棚架倒掛冰柱，呈現冰簾奇景，地面植物也結冰，有遊客形容晶瑩剔透，媲美「水晶」鐘乳石。 雪山、觀霧融冰 遊客上山要當心 冰封山路 尖石3校放下雪假 (中時 ) #武陵農場 #冰簾 #奇景 #水晶 #冰柱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合歡山積雪破紀錄 雪落武嶺成銀白世界 幻霧朦朧美翻 15:162021/01/12 生活 存美股成顯學 特斯拉即日入列 15:552021/01/12 財經 逾2000遊客衝太平山賞殘雪 04:102021/01/12 地方新聞 H級李毓芬陽明山野外泡湯挺美尻 轉正面傲人上圍震撼包不住 19:502021/01/12 娛樂 黑狗寒冬中落水痛苦掙扎 英勇男跳湖破冰神救援 22:132021/01/12 搜奇 好市多邪惡下午茶！驚人銅板價曝 網嗨翻：完全可以 13:582021/01/13 生活 《電機股》勤美上月營收年增7成 去年營運倒吃甘蔗 11:252021/01/12 財經 CES／三星揭曉新冠後新常態解決方案 推出新電視／冰箱與機器人 12:532021/01/12 科技 獨〉米其林美食當如是！台北MUME餐廳冬季菜單愈做愈Fine 09:502021/01/13 生活 美國務卿蓬佩奧：伊朗已成蓋達組織新基地 12:152021/01/13 國際 美照曝光！名符其實「雪山」 雪霸處提醒：融冰溼滑要注意 12:412021/01/12 生活 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 彰化市咖啡餐廳烈焰狂燒 2樓陷火海用餐人緊急疏散 - 社會 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 官二代高通工程師狂劈26女 女警官女主管全淪陷 - 社會 高階警人事異動還有下波 警政署：直轄市分局長最快月底發布 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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