武陵農場澆灌系統遇低溫冰凍，地面植物也結了冰柱。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場澆灌系統遇低溫間凍結，溫室棚架倒掛一串串冰柱，陽光照射更顯晶瑩剔透。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場地面植物結滿冰柱。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場澆灌系統遇低溫間凍結，溫室棚架倒掛一串串冰柱，形成水晶簾奇景。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場地面植物結滿冰柱。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

寒流接二連三報到，武陵農場昨晚氣溫再度貫破冰點，最低溫下探零下4度，因水氣不足，並未降雪。但低溫瞬間凍結澆灌系統，溫室棚架倒掛冰柱，呈現冰簾奇景，地面植物也結冰，有遊客形容晶瑩剔透，媲美「水晶」鐘乳石。

(中時 )