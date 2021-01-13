教育部擬刪除「幼兒教保及照顧服務實施準則」第13條第7款「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」之規定，引起一些反彈。教育部今天表示，推動學前英語政策方向並未改變，學前階段採統整、不分科教學方式，是教育部一貫立場。

教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」之規定，托育政策催生聯盟認為這是讓全美語幼兒園就地合法，也會造成家長擔心孩子「輸在起跑點」而送小孩去這類幼兒園，是一項愚蠢的政策。

教育部表示，依「幼兒園教保活動課程大綱」及「幼兒教保及照顧服務實施準則」，幼兒園之課程教學，應以幼兒為主體，由教保服務人員採統整不分科方式實施，以提供幼兒適切之教保服務，維護幼兒身心正常發展。

教育部表示，推動學前英語政策方向並未改變，按現行課綱及準則規定，並未禁止外語教學，但幼兒園倘有實施英語教學之需求，應以提供幼兒接觸、體驗並探索外語之機會為目的，並由具備外語能力之教保服務人員採統整不分科融入教保活動方式進行，融入方式是指在教保課程適當處帶入外語，而非全日或全部課程均以外語進行教學。

(中時 )