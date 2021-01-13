中信兄弟捕手陳家駒前幾年大多在二軍度過，去年趁高宇杰、黃鈞聲狀況不穩之際，重新站上一軍，最後更成為台灣大賽的主戰捕手，陳家駒表示去年對他來說收穫頗多，春訓繼續強化基本功，以爭取進入開季名單為目標。

「去年算是收穫滿多的一年，雖然一開始從二軍出發，但4月底有機會上一軍，才剛要開始表現卻又受傷，那時下二軍想說，今年是不是又要在二軍度過？」機會來了卻沒能健康待下去，陳家駒難免難受，他透露當時很沮喪，多次問自己「到底什麼情形！」

其實也是求好心切，陳家駒在5月中一場比賽從一壘跑向三壘，由於認為有得分機會因此加速，沒想到「衝過頭」導致拉傷，「想證明給教練團看我是能在一軍的選手，但造成反效果。」直到7月再有機會上一軍，陳家駒告訴自己別再受傷了，要好好把握機會。

陳家駒在2015年就是中信兄弟的主戰捕手，還拿下該年捕手金手套，不過接下來幾年因為競爭激烈，大多在二軍度過球季，甚至2019年整年沒上一軍。去年陳家駒沒在開季名單，不過在兄弟捕手高宇杰、黃鈞聲狀況不理想時，把握機會從第3號捕手位置搶下一軍先發名額，尤其引導投手功力及阻殺率頗受好評，去年相隔5年再拿到金手套肯定。

陳家駒於春訓時表示，「去年球季整體算滿意，但還有地方可以更好，比如戰術執行、教練團下達的守備戰術，春訓會以守備為主，擋球、接球基本功要再加強，去年有漏球結果導致球隊輸球的經驗，這是我的缺失，要想辦法修正。」

上一次進入開季名單是2017年，陳家駒今年以進入開季名單為第一個目標，「第二個是維持去年的守備球感，阻殺、接球或帶領球隊投手等，盡可能維持，不要有落差。」

(中時 )