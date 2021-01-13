韓國工商會(The Korean Chamber of Commerce and Industry)13日表示，調查大多數韓國零售商，目前在新冠疫情持續延燒下，預估自己的業績在2021年首季，將比2020年最後一季，可能還要來得惡化。

韓國工商會指出，2021第一季零售業調查指數（RBSI）為84，低於三個月前的85。該數字，是根據對全韓約千家零售業者調查得出，指數低於100，表示悲觀者多於樂觀者。

不過，網購零售商對前景卻保持樂觀態度，這都歸功疫情影響，不接觸(untact)購物方式得以盛行。

網購RBSI的首季數字為114，高於2020年第四季的108。

相反地，實體零售商卻很悲觀，因為百貨商店給予98分，其中，超市只有65，大型折扣店更低為43，便利商店則為61。

此調查結果顯示，上列大型折扣店指數43，是有史以來最低的一次。若與三個月前相比，數字又下降11個百分點。由於疫情不退加上同業競爭激烈，這些大型折扣業者，實在找不到樂觀的理由。

(時報資訊)