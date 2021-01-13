汽車製造商無法獲得足夠的半導體產品，導致生產陷入困境，為製造商和供應商持續帶來壓力，受影響的除了福斯集團，還包括Continental和博世(Bosch)。

福斯集團本周稍早提出戲劇性的聲明，指出半導體和車用晶片供應問題，導致其全球汽車生產大亂，該集團並調整在中國、北美和歐洲的生產線，以適應當前供應狀況。

經濟週刊(WiWo)調查該情況，認為首當其衝的是福斯汽車品牌的轎車和商用車，以及Skoda、Seat和奧迪(Audi)等品牌受影響。今年可能有10萬輛汽車無法生產。

福斯汽車的Wolfsburg市工廠甚至縮減工時，在獲工會同意之後，某些領域的停工生產從1月4日後再延長，例如Golf車款延至1月18日後生產。

在調查中，戴姆勒集團至今還沒有回覆詢問，但此前戴姆勒執行長Kaellenius在媒體專訪中坦承，有這方面問題。

車用零組件供應商博世和Continental的產品也增多地也涉入半導體領域。博世證實，由於不同的影響因素，全球的採購市場對特定的半導體組件出現普遍性的短缺，博世也無法逃脫該市場狀況。

Continental集團表示，供應鏈有出現瓶頸；由於去年初的封鎖，讓汽車需求忽然驟降，而汽車產量的增長比市場預期快太多；現在則是半導體供應太少。

車用半導體最大供應商英飛凌指出，要製造一個晶片大約需要130天，大約需要800個製程步驟來完成，而英飛凌無法對顧客的擔憂發表評論。

Continental則認為，情況要好轉大概還要6至9個月，儘管半導體製造商已經透過增加產能來滿足需求；而半導體產業的交貨期通常為6~9個月。特別是半導體產業的晶圓代工，似乎都被其他的產業所預訂，例如在疫情期間，消費者電子產品、電信產品和家庭自動化產品皆穩定成長，消費者大量購買居家辦公設備和家用電子產品，這些也都需要半導體產品。

博世認為，由於疫情影響，部分半導體製造商部分取消生產，或延後擴產的投資，而明顯地被交付較少的晶片。

Continental現在有一內部工作小組，24小時與董事會合作，管理緊急狀況。儘管各種努力，Continental還是要求客戶，調整其產品或產品組合。

(時報資訊)