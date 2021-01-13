東森(2614)旗下轉投資—東森購物合併草莓網2020年合併營收246.8億元，獲利14.45億元，年增132%，每股盈餘達14元，展望第1季，東森購物董事長王令麟樂觀看待，成長上看至少50%；東森購物將持續開發壯大自營商品及EC通路，全年營收挑戰400億元(含草莓網)。

東森購物獨步市場自2018年8月推出與現金等值的「東森幣」，截至目前已發放117億枚東森幣，尤其VIP會員持有占比高達43%，顯示東森幣策略奏效，不僅有效增進CRM，更提升會員黏著度，在雙12買氣帶動下，去年12月合併營收為25.1億元，年增22%；第4季合併營收71.4億元，年增21%；2020全年合併營收246.8億元，獲利14.45億元，年增132%，每股盈餘達14元。

東森購物自2015年起布局自營商品，包括：衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，今年自營商品業績已占30%營收，同時也占獲利60%。

王令麟表示，東森購物去年全年盈餘為14元，主要還是因東森購物以多元通路並進模式穩定經營，旗下有ETMall東森購物網、her和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD以及海外跨境美妝電商平台香港草莓網等，台灣會員總數超過900萬，加上東森幣輔助與自營商品銷售大幅成長，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

展望第1季，王令麟表示，第1季零售業績樂觀看待，成長上看至少50%，除了網路電商平台業績持續攀升外，東森購物今年的策略布局，首先看好生鮮電商市場，去年推出「東森農場」邀請到13位縣市首長共同行銷台灣優質生鮮產品，今年將持續開拓商品導入新客源，去年11月東森購物併購熊媽媽買菜網，力拚半年內訂單能翻倍成長，成為生鮮電商市場的第一品牌。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，今年第一季將啟動重磅的「網路商城計畫」，未來東森與廠商的合作將更靈活多元，廠商可在東森購物網路的平台經營自家品牌和商品，同時也整合線上線下通路，並利用品牌、行銷、大數據三方串聯強攻，滿足會員選購需求，提高結帳率，預計可帶動30%業績。

目前正值年菜熱銷期，東森購物表示，以往不少國人會趁春節出國，在家過年的人數相對較少，銷售主力以「5菜左右」的低單價組合為主。但受到疫情影響，不僅無法出國，國人也陸續返台，因此今年推出平均單價落在1000元～2000元的「大組合」年菜(8菜以上)，預購活動至1月31日為止，業績現已突破千萬元，較去年大幅成長70%。

(時報資訊)