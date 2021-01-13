商用置物設備廠益張(8342)2020年前3季每股純益已達2.8元，第4季為出貨旺季，又有處分嘉義大埔美工業區內廠區資產將挹注每股純益2.45元，法人樂觀預估，2020年每股純益將上看6元，可望創掛牌來的新高。

展望2021年營運，益張在2020年陸續爭取到日本、美國及歐盟等大型客戶的合作開發機會，可望在2021年陸續出貨。益張不斷持續擴張自動化設備建置、機器手臂自動焊接加工線，以及產線物流、整合系統自動倉儲，希望能提升營運效益，縮短交貨期。而近期原物料狂漲，益張對此也早有準備，鋼鐵原物料目前已備料到今年第二季。

益張2020年前3季稅後純益9391萬元，每股純益2.8元，2020年12月營收達1.67億元，創上櫃掛牌來的新高，第四季營收衝至4.11億元，刷新15季來的新高，第4季再加上處分大埔美工業區內廠區資產，獲利表現值得期待。

(時報資訊)