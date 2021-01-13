一掃12月失業率創新高韓國股市，最後在晶片族群帶領下，指數由黑翻紅。KOSPI收盤指數為3,148.29點，上漲22.34點，漲幅0.71%。

外資買超約1.76億美元，也扭轉連過去兩天都收黑的KOSPI再走跌。

波士頓聯邦儲備銀行總裁表示，當疫苗接種普及化漸提高時，美國景氣下半年將出現強力反彈。不過，疫情後市發展還是經濟發展主要阻力，至於貨幣政策還是持續維持寬鬆。

DS投資證券指出，公債殖利率曲線陡峭應該只是短期現象，這也讓一些認為會升息的投資人，可以稍微寬心些。

三星電機(Samsung Electro-Mechanics)盤中一度飆漲11.7％創歷史新高，收盤漲約5.44%。因市場樂觀看待這家三星集團子公司，其生產的零組件，將獲電動車與其他廠商廣泛採用，業績亦可藉此提升。SK海力士也漲3.1%。

最新匯價，目前1美元可兌換1,095.1韓元，韓元升值0.44％，也暫時守住1100心理關卡。

(時報資訊)