高雄六龜地區受1月上旬寒流影響，正值收穫期的六龜蓮霧，陸續傳出裂果及落果等現象，截至13日上午統計，蓮霧寒害被害面積達45.8公頃，農損累計達402萬2000元，高雄市長陳其邁向中央反映爭取現金救助，農委會公告高市蓮霧現金救助受理至本月20日，陳其邁13日並前往六龜區關心蓮霧寒害農損，呼籲農民倘有受災主動向公所申辦。

六龜地區蓮霧種植約344公頃，部分因正值產期，受到連日低溫造成明顯裂果及落果，因寒流影響，今天後才有明顯回溫，回溫後仍可能有遲發災損，農業局提醒農友，低溫期間需注意防寒，特別正值產期的蓮霧、蜜棗及番茄，倘有災情，請農友主動通報公所，並及時清理果園內落果，注意寒害後疫病管理，減少損失。

陳其邁表示，蓮霧是六龜農民主要的收入，因連續兩波寒流低溫導致寒害農損，影響農友收益甚鉅，他1月10日隨同向行政院長蘇貞昌考察時，就當面向蘇院長反映高雄地區蓮霧受損，當天中央就公告蓮霧寒害救助，救助金每公頃9萬元與有機肥料補貼，每公頃最高1萬2000元，也要求農業局與六龜公所加速勘災，從寬從速協助農友。

陳其邁指出，為照顧農民，他提出高雄市政府加碼補助農業保險20％，今年也在立委邱議瑩協助下，將六龜區香蕉收入保險納入，他已經向農委會爭取，希望儘速開辦高雄地區蓮霧保險，以保障高雄地區蓮霧果農能減輕災害的損失。

農業局呼籲，此次蓮霧寒害救助金每公頃9萬元，請高市種植蓮霧受災損失2成以上之農友，務必於1月20日前，向土地所在地區公所申辦現金救助，市府也會儘速勘查辦理相關作業，協助農民復耕復建。

(中時 )