日本「日中青年交流協會」理事長鈴木英司與一名70多歲的日本男性，被中國認定從事間諜行為而遭逮捕，分別判6年與12年徒刑定讞。日媒指出，兩人從事什麼間諜行為，至今不明。

日本放送協會（NHK）報導，鈴木英司2016年訪問北京時遭到逮捕，2019年一審判處6年有期徒刑；另一名70多歲的北海道男性，2015年在北京被逮捕，2018年一審判刑12年。

兩人都被認定從事間諜行為而遭逮捕，且都不服提出上訴，但中國法院在去年11月不公開的審判中駁回上訴。由於中國採用二審制，因此判決定讞。

中國2014年開始實施反間諜法，從2015年開始，至少有15名日本人因為涉嫌從事間諜行為遭逮捕，其中有9人被起訴，包含這次判決定讞的2人，被起訴的9人已全數遭判刑定讞。

報導指出，每一項判決中，這些人被逮捕的原委、從事什麼樣的有問題行為，至今都不明朗。

(中央社)