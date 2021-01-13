桃園某醫院爆發台灣首位醫師因治療確診患者染疫，對個案是否曾出入大江購物中心的訊息，與疫情指揮中心有出入，桃園市長鄭文燦今出席民進黨中常會結束後受訪表示，過去處理很多指標性的大案都在桃園，他們跟中央疫情指揮中心是採取非常密切一致的做法。

由於今天中常會結束後，與會者差不多已經離開，但身兼黨主席蔡英文總統跟桃園市長鄭文燦卻在會後約四、五十分鐘後才離開黨部；被問到和總統聊了什麼？鄭文燦低調說，沒有，他在樓上是跟其他同仁聊天；不是每個人都在聊疫情。

鄭文燦受訪指出，昨天疫情指揮中心發言人莊人祥就特別說，838個案完成疫調，839要進一步確認。所以839疫調部分今天就公布了，他早上有特別說，839個案的足跡確實有到過大江。

他說，所以只要在疫調期間，認為有群聚風險，都會以高標準來防疫，也會通知商家做好封館消毒，所有商家也都配合，所以在執行上並沒問題。

他也提到，傳染病防治法有些規定，比如案例的名稱，是用代號來代替；服務的公司或服務的地點沒有宣佈，這個也是傳染病防治法的規定，地方層級的防疫指揮中心，也是需要依循這樣的規則，他也是以傳染病防治法的規定來討論。

他指出，基本上中央跟地方的溝通沒有障礙，這幾天都密集的溝通，他早上也特別跟指揮官有熱線溝通，包括疾管署跟桃園市衛生局、警察局，所以今天公布的是一致的，只是說昨天莊人祥有特別說，389的部分希望進一步確認。

他強調，不管是拿哪一個個案，只要是在桃園產生的，市府都很積極，上次磐石艦，還有某醫院感染事件，護理之家及之前觀光局主秘衍生員工的兒子感染事件，每個事件都是要以最嚴格的標準、最迅速的方法來處理。

媒體詢問，會不會覺得壓力很大？但鄭文燦沒有回應隨即離去。

(中時 )