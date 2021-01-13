因應今年含萊克多巴胺美豬進口，為讓民眾優先選購國產豬，農委會推出「臺灣豬認證標章」，然而「百分百使用臺灣豬」的申請卻屢爆例外，民進黨籍立委高嘉瑜今(13)日更爆出知名連鎖火鍋業者「肉多多」肉源來自6國卻仍出現在「臺灣豬標章證明地圖App」，農委會稍早回應，原因是繳回標章到地圖下架有段時間差，已請中央畜產會將已繳回業者從地圖上清除，以免造成誤會。

「肉多多」在去年12月臺灣豬標章試辦期間申請標章時，已向中央畜產會說明店家有使用進口豬肉，但畜產會仍核發標章，1月正式上路後知道要全數改用國產豬，已將標章退回，所有門市也沒再掛，但仍出現在App的地圖上。

農委會畜牧處副處長江文全表示，據了解，各地業者將標章繳回總公司，再由總公司繳回畜產會，這段期間有段時間差，也讓業者從地圖下架沒那麼即時，不過已請中央畜產會從地圖上清除已繳回標章業者，以免造成民眾誤會。

至於推動臺灣豬認證標章的中央畜產會表示，臺灣豬標章地圖相關問題現由農委會統一回覆。

(中時 )