時力立委王婉諭今日批評，前衛生署長楊志良近日公開對疫情唱衰指責，不僅是捕風捉影、造成民眾恐慌，更是嚴重打擊第一線防疫人員的士氣。

王婉諭指出，楊志良昨天在政論節目上質疑，日前本土案例染疫的醫師是在替患者插管後，因為插管不慎的噴濺而確診；甚至還指責該名醫生警覺性不足，沒有立即通報。還說「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」。

王婉諭說，在全國醫護人員都為了防疫拼盡全力的同時，楊志良作為前衛生署長，竟用這樣的言論來打擊一線人員，甚至可能造成一般民眾的誤解和歧視。不知道楊前署長是不是因為與第一線實務工作者脫離許久，才會有這樣不當的言論發表？

王婉諭表示，疫情指揮中心在第一時間就說得很清楚，負責插管的醫生是麻醉科醫生，並不是這位染疫醫生。指揮中心也還沒有明確釐清，這位醫生究竟是在哪一個醫療環節遭到感染。

王婉諭指出，不論是什麼樣的保護措施，都只是盡量降低染疫的可能，沒有什麼是完美無缺隔離設備。從去年年初開始爆發的新冠肺炎疫情，至今已經在全球造成將近2百萬人過世、9千多萬人染疫，當中更不乏許多防護措施完備的醫療人員。

王婉諭說，台灣可以過著正常運作的生活，除了指揮中心的迅速反應、全民配合的共同防疫之外，最重要的就是第一線無數的醫護人員，頂住龐大的壓力，堅守崗位。唱衰、指責、獵巫是當下最不應該出現的事。

(中時 )