為了改善刑事案件被害人在刑事訴訟程序中「後知後覺」，法務部與司法院共同研商建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統，1月1日正式在台北、新北、屏東地院、地檢上路試辦3個月，法務部長蔡清祥表示，未來這個平台將研究擴大更多的刑事犯罪，並將程序推前到司法警察階段，建構以被害人為中心的司法保護。

刑事訴訟資訊獲知平台目前的使用範圍，將殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等案件，或檢察官認定有必要案件的被害人或其家屬，都可具狀向檢察署聲請獲知偵查中的強制處分結果、偵查結果、被告通緝到案；進入法院的案件辦理進度、審判結果；執行中的受刑人入出監、申請假釋等資訊，電子郵件發送訴訟資訊即時通知，保障被害人或其家屬對於訴訟資訊「知的權利」。

蔡清祥表示，刑事訴訟資訊獲知平台試辦過程中將隨時修正改進及調整，並將視試辦結果儘速推行全國院、檢，使被害人得以充分掌握案件進度，建立溫暖並富有同理心的司法；目前殺人、重傷等罪的犯罪人數，1年約近6000件，應該還可以研究納入其他犯罪的被害人及他們的家屬，也可以聲請使用平台，同時將告知的程序推前到司法警察階段，讓被害人明確知道案子已經成立，避免不必要的擔心，建構以被害人為中心的司法保護。

(中時 )