魯凱族本位教材極具親和力，融入文化與部落生活，更能提高學生學習意願。（林和生攝）

以魯凱族文化與生活融入課程教材，極具親和力的內容更能提高學生學習意願。（林和生攝）

深入部落田調、採集耆老智慧，以魯凱族視野發展出的本位教科書13日正式發表上路，藉由知識連結孩子們最熟悉的文化元素，除喚起族群認同，也盼引起學習興趣，出身教育界的霧台鄉長杜正吉直言非常感動，為了這一刻等了數十年之久。

「誰說數學課本只能數蘋果，山豬當然也能拿來入題」，屏東縣長潘孟安指出，原住民族教育除須建構一套系統性的知識架構，更要讓孩子透過教材成為一個兼顧學科知識及文化素養的魯凱族人，並帶著民族文化的價值和自信，在任何環境下不卑不亢，創造民族價值與光榮。

屏東縣原住民族課程發展中心主任陳美鈴說，編撰原民本位教材秉持「樂學、易懂、適性、高度脈絡、文化回應」5大原則，為原民孩子編輯屬於自己文化脈絡的課本，從排灣本位教科書後，接續國小低年級魯凱族本位教科書也如期問世。

出身教育界的杜正吉情緒激動地說，作為魯凱族一員，從小心願就是長大後能回饋故鄉，但當了老師後深感遺憾，因為無法教導部落文化，因為沒有相關教材，如今魯凱教育者的夢想一一被實踐，此刻只能由衷感謝。

霧台國小老師柯惠珍表示，這套教材對於部落孩子十分具親和力，從琉璃珠教數學、體積用木雕詮釋，讓學科知識連結熟悉的文化元素，融合現代與傳統，且搭配圖文編排出獨具風格且充滿溫度的課本，讓學習過程更能得心應手。

潘孟安強調，未來不只紙本，還會將教材數位化，作為原民下一代教育的核心價值，「這一刻我們都在寫歷史」。

(中時 )