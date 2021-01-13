北高雄電線電纜加速地下化，地下化預定工程有岡山﹑梓官區共5處規畫施工，與高雄市政府工務局編列總預算7612萬元，將陸續在3年內完工。台電公司表示，電線電纜地下化包含管路及電氣兩大工程，地下管路完成施工後，電氣工程才能進場。

民進黨立委邱志偉近年來為了爭取電線電纜地下化，在地方舉辦多次會勘及協調會，請工務局及台電公司盡力協助，台電公司彙整地下化工程規化，包括岡山區平和路、大仁南路、新樂街、寶米路等四處，梓官區則將針對公館路電線電纜地下化，工程總長度為3495公尺，總經費需求7612萬元，台電與工務局將各負擔5成經費。

台電公司表示，電線電纜地下化包含管路及電氣兩大工程，地下管路完成施工後，電氣工程才能進場，目前規畫5項工程，以梓官區公館路進度最快，在2022年中可以完工，部分工程需取得配電設備設置位置及沿線居民引上接戶管同意書，工程才能持續推動，預估最晚在2024年3月間全部工程能完工。

邱志偉說，台電指出高雄市配電線路地下化比率已達52.7％，但在原高雄縣區的地下化工程遠不及原高雄市區，因此，後續將會請工務局及台電針對北高雄區域，加快電線電纜地下化工程的進度，針對地方需求加強評估規畫及施工。

(中時 )