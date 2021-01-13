嘉義市政府今天淨空興業東、西路人行道，搬除占用物品。（廖素慧攝）

嘉義市淨空興業東西路人行道，還路權給行人。（廖素慧攝）

嘉義市政府工務處聯合警察局、環保局13日執行興業東、西路的人行道淨空，市府表示，會加強勸導，若屢勸不聽，將依《道路交通管理處罰條例》、《市區道路條例》裁罰。

工務處表示，人行道是專供行人行走，不用與車爭道，市府於本月6日沿著興業東、西路宣導，挨家挨戶溝通，8日張貼公告，請住家自行移除原本放置在人行道的盆栽、招牌、水槽、煮食器具、置物架等物品，並將機車、汽車停放合法的停車點。

此次次人行道淨空範圍為興業東西路兩側人行道，東自體育路、西至興業西路地下道，今天工務處與警察局、環保局展開清道工作，提醒及協助民眾將占用人行道的物品移除，還路權給行人。

仍有機車占用人行道，警方現場鳴笛或口頭通知住戶店家，提醒民眾移動機車，若民眾不在現場無法牽走，則由拖吊車淨空。

市府強調，人行道是友善行人的通行空間，不能占為私有，若勸導不聽，將依《道路交通管理處罰條例》、《市區道路條例》裁罰。

(中時 )