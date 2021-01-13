甫新上任的投保中心董事長張心悌13日表示，投保中心成立18年，截至2020年底替投資人進行268件團體求償案件，求償609億餘元，授權人數達17.38萬餘人；其中59件業經法院判決全部或一部勝訴確定，判決賠償金額252億餘元。

2020年指標性案件有東貝、大同、華映、康友-KY等財報不實等受理投資人求償登記。2020年單年度即為投資人取得計4.7億餘元賠償款項，使投資人損害能夠獲得實質的補償。

投保中心總經理呂淑玲表示，截至2020年底尚有75件，約1.3萬人、累計2.23億元，申請求償的投資人尚未來提領賠償金，呼籲投資人快速來辦理。

展望未來，張心悌表示，投保中心將在既有執行保護投資人制度之基礎上繼續努力，發揮團體訴訟、代表訴訟與解任訴訟的功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，以落實公司法及證券交易法明定之民事責任，並透過和解及終局執行以實質填補投資人損害。

張心悌表示，投保中心最大的業務為內線交易及財報不實兩大項目，尤其是內線交易比重最高，今年投保中心將加強宣導內線交易的教育，尤其一般人認為僅有公司內部人屬於內線交易規範，但事實上只要具有職業關係或接觸訊息的人都屬於內線交易的管理範圍，例如曾經有一個案例，是一位按摩師傅聽到客人的通話內容，提到某公司的合併案進而進場買股票，也涉及內線交易的不法。

(工商 )