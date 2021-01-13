由國內最大散裝航運龍頭慧洋海運集團藍俊昇董事長創立的百麗航運，主要經營台灣本島與澎湖馬公客輪市場，2020年受惠因疫情限制推升台灣國旅大爆發，為因應持續不斷的國旅需求，百麗提前規劃「布袋-馬公」來回航班，宣布即日起開放2021春季澎湖馬公航線船票預購，迎接全新一年的國旅商機。

百麗航運於2019年自澳洲引進兩艘Austal大型高速客輪「雲豹（RIKULAU）」、「藍鵲（BLUE MAGPIE）」，並投入台灣本島與澎湖馬公等客運航線。去年因COVID-19肺炎疫情爆發，而台灣歸功於防疫有成，6、7月份起迎來報復性國旅潮，海外旅遊受限的情況下使需求紛紛轉往國內觀光，台灣最大離島澎湖成為民眾出遊首選，帶動百麗6月下旬起班班客滿之搭船盛況，暑假期間更是一位難求，總載客量高達15萬人次，同時也首度完成包船團體的環島業務，擴增營運項目。

百麗航運並未因此疏忽防疫作業，在進入候船室前即進行體溫測量與手部消毒，乘船期間要求旅客全程配戴口罩，並於每段航次結束後落實全面消毒作業等。同時，兩艘船獨家使用「防疫級空調設備系統」（Heating Ventilation and Air Conditioning簡稱HVAC），擁有高效率通風換氣功能，達五倍新鮮空氣隨時補充，提升船艙空氣流通度，不只能減少區域內「細菌」散播，更可降低濕氣、煙塵及二氧化碳等，增加搭乘舒適度。

入冬後因受東北季風影響，11月起開往馬公航線季節停航，然為便於民眾規劃2021年度旅遊行程，即日起已開放3月份春季航班訂票作業，班次為3月12日起每周五六日一開航，1月31日起開放4月份航班，農曆年後2月17日起開放5、6月份航班。民眾於官網訂票全票可享85折優惠。

今年澎湖國際海上花火節暫定於4月22日至6月28日，百麗表示，從目前疫情變化來看，2021年開放國外旅遊仍有一定難度，百麗期望藉由與澎湖優質旅遊同業合作共好，打造更具吸引力的澎湖旅遊體驗，建構出屬於台灣的藍色公路之旅，而為彰顯百麗航運「雲豹」、「藍鵲」高速平穩、舒適安全、賓至如歸的航行體驗，今年百麗準備了兩隻形象影片讓人們來一探究竟，歡迎國人持續共同振興離島觀光！

(工商 )