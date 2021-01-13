寶雅大竹大新店全面消毒 業者表示堅守防疫 16:342021/01/13 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寶雅消毒，強化標準堅守防疫，圖翻攝自官網。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心在12日證實北部某醫院2名醫護染疫，桃園地區像是IKEA桃園店、星巴克國際門市12日停業進行消毒，位於桃園蘆竹的寶雅大竹大新店也傳出收到通知進行消毒，對此官方也證實回應。 寶雅回應，寶雅所有門市人員每天上班都會戴口罩及量體溫，也特別加強手部清潔，以及加強環境清潔及消毒，希望提供消費者安心購物的空間，也會請門市人員都要提醒消費者要戴口罩，絕對用最嚴格的標準保障工作人員及顧客的安全。 台灣大AMAZING A32爆資安疑慮 NCC限期2個月內召回 公布新足跡 全聯桃園慈文店鐵門深鎖閉店 (中時 ) #寶雅 #消毒 #大新店 #12日 #證實 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已消毒完成 大江：1／13恢復正常營業 12:292021/01/13 財經 元大台灣高股息優質龍頭基金 15日發首度年終配息 09:322021/01/13 財經 全球首例 美動物園大猩猩染疫 04:102021/01/13 國際大事 喜迎Z590 主板廠大推新品 04:102021/01/13 產業．科技 香山高中大改造 湖畔教室馨岳樓啟用 15:472021/01/13 寶島 蘇花改南澳至大清水 19日起開放大貨車通行 15:572021/01/13 汽車情報-汽車新聞 日職》民眾防疫有紀律 歐力士洋炮瓊斯大推 14:592021/01/13 體育 MLB》大聯盟預定4月開季 162場不打折 10:182021/01/13 體育 新冠極端症狀：男咳到大吐血 00:102021/01/13 國際 2020房市熱絡 三大房產稅收 大豐收 04:102021/01/13 財經要聞 染疫醫師、護理師足跡 指揮中心一次公開 14:502021/01/13 財經 生活熱門新聞 為何存摺在台灣都不會被淘汰？內行揭2大原因：銀行真的很無奈 - 生活 富王鴨肉貼「頂讓」公告 網炸鍋：避風頭 - 生活 確診醫護6足跡曝光 過這天社區就安全了 - 生活 回暖3天 下波寒流周六到 極凍時間點出爐 - 生活 年薪300萬是什麼感覺？網嘆：生活一樣苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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