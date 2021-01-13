中央流行疫情指揮中心在12日證實北部某醫院2名醫護染疫，桃園地區像是IKEA桃園店、星巴克國際門市12日停業進行消毒，位於桃園蘆竹的寶雅大竹大新店也傳出收到通知進行消毒，對此官方也證實回應。

寶雅回應，寶雅所有門市人員每天上班都會戴口罩及量體溫，也特別加強手部清潔，以及加強環境清潔及消毒，希望提供消費者安心購物的空間，也會請門市人員都要提醒消費者要戴口罩，絕對用最嚴格的標準保障工作人員及顧客的安全。

(中時 )