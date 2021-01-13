根據Adobe Analytics出具的調查報告，由於居家防疫的生活方式進一步帶動網購需求，美國2020年年底節日購物旺季的線上購物額較2019年大幅成長32.2%，達到1882億美元，創下歷史新高。

Adobe表示，包括黑色星期五與網路星期一在內，去年11月美國的電商銷售額首次達到1000億美元里程碑。另一個首度創下的記錄，是在2020年的節日購物季期間，每日網購金額突破10億美元。

Adobe Digital Insights主管Taylor Schreiner表示，這場大流行病使數位化成為人們聯繫、工作、娛樂與購物的主要方式。現在隨著新冠肺炎確診數持續增加，以及重啟更嚴格的封鎖措施，至少到2021年初，線上支出料將居高不下。

不過，去年底電商活動激增，如今已轉變成為創下記錄的退貨量，可能在新的一年裡成為零售商最頭痛的問題之一。Salesforce預估，到2020年節日購物季後，高達3300億美元的全球網購額將退還，約佔總購買額的30%。

(時報資訊)