宣捷(4742)取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術授權，公司指出，此次透過技術授權，能使宣捷幹細胞基於間質幹細胞純化、擴增、凍存平台，串聯幹細胞新藥臨床應用，開發間質幹細胞新藥用於新生兒併發急重症的治療，成為完整產品鏈，未來的營運範圍將由臍帶血、胎盤暨臍帶間質幹細胞處理、檢測及冷凍儲存進一步拓展至幹細胞新藥開發。

宣捷董事會決議自香港商Orilitia Biopharma Limited取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術授權。換言之，宣捷幹細胞將取得「臍帶質間幹細胞新藥UMC119-01應用於小兒支氣管肺發育不全症（BPD）」，未來可開發多項細胞相關產品，宣捷幹細胞可望由幹細胞儲存服務延伸至幹細胞新藥開發。

針對BPD的發臍帶間質幹細胞新藥UMC119-01，已完成多項臨床前體外、體內藥理試驗，證明臍帶間質幹細胞可調節免疫反應、促進血管新生、抗纖維化以及回復肺泡細胞生長，具治療BPD的潛力，目前已通過美國與台灣IND審查。

(時報資訊)