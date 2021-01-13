竹屋外觀的籃城餐坊，靈感來於「籃城」地名，打造出竹籃包圍感受，溫暖、窩心的餐廳。（黃立杰攝）

竹屋外觀的籃城餐坊，靈感來於「籃城」地名，打造出竹籃包圍感受，溫暖、窩心的餐廳。（黃立杰攝）

位於埔里鎮的籃城里，居民有20％為65歲以上的高齡長輩，可謂台灣邁向高齡化社會的縮影。而藍城社區發展協會用心發展在地關懷多年，提供「籃城餐坊」共餐服務，不靠外援，以里民共同參與為宗旨，在寒冬中更顯珍貴。

每天近中午，廣播聲音放送著，這裡是籃城里辦公室，歡迎各位長輩、好朋友們，趕緊到籃城餐坊吃飯、抬槓！這是社區發展協會總幹事晴雯的爽朗廣播，提醒阿公阿罵快出門吃好料。

而多年默契的長者共餐，掌廚的是總鋪師春汝，拿手的家常料理營養充足，鼓勵長輩們走出門吃飯，對身心都健康。而餐坊也接受訂餐，外接辦桌，自食其力把收入回饋給過去打拼多年，如今只需要平靜安老的社區長輩們。

竹屋外觀的籃城餐坊，靈感來於「籃城」地名，打造出竹籃感受的溫暖餐廳，志工們全力打造，在2016年完成。晴雯說，自己不是在地人，憑著對公益的熱情，來到藍城工作超過5年，這邊的人情味很濃，不是那種提供給人溫飽的感覺，而是社區就該一起吃飯，作伙是一家人。

籃城社區及餐坊，獲得社區金點獎肯定，優良社區的名聲遠播，參訪團絡繹不絕，也讓人看到高齡化社會下，只要大家凝聚力夠，長輩們依舊活力十足，互相關懷的氣氛讓人感動。

(中時 )