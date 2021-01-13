台南市警察局長傳異動前夕，連鑑識警官也跟著調整，台南市警察局鑑識中心派出12名鑑識人員支援11家警分局，近日一口氣異動6人，有基層指出鑑識人員無轄區風紀問題，且仍有10年未調動的鑑識警務員躲過這波異動，質疑不公平。
台南市警局鑑識中心內的3名股長10年未異動，近日綜合股長張志平退休，人事跟著大搬風，張員懸缺由鑑定股長許泱義遞補，胡姓勘查股長接鑑定股，警務正謝佳原升任勘查股長。
鑑識中心派出12名專業鑑識人員支援駐點13家重要警分局，這次一口氣調動8人，台南市警局鑑識中心主任林中興表示，鑑識中心本來每半年就有一波檢討異動，過去已太久沒有調整，支援警分局的鑑識人員平均都已超過6年，剛好張志平退休，順勢一併調整。
有基層指出，鑑識人員沒有刑事轄區或管區，無風紀問題，且仍有待在分局超過10年之久的鑑識警務員躲過這波調整，認為調整不公平。台南市警局鑑識中心解釋，這波人事調動另根據轄區特性考量。
林中興表示，鑑識中心的人事異動捉襟見肘，主要是內部人員不足，編制員額43人，因預算關係僅能有38人，其中還有1人未補（現為37人），因此無法最大化調動。
林中興提到，除了DNA實驗室，重大刑案現場勘察、重要慶典（如國慶焰火）與大型比賽的防爆安全檢查，都需調派人手。未派駐鑑識警官的新化、玉井與白河警分局也常向鑑識中心要人。
台南市11間警分局鑑識人員，除了佳里、學甲、善化、永康（留１人、調1人）、第3與第4警分局未調整外，第2警分局警務員陳泓彬調任歸仁警分局、歸仁警分局警務員楊景超調任永康警分局，永康警分局警務員王梓榆調任第1警分局、第1警分局警務正洪天松調第2警分局、第5警分局警務員陳雅盈與第6警分局方雅貞互調，另外支援新營與麻豆警分局的兩名鑑識人員日前均歸建鑑識中心。
(中時 )
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