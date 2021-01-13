台南市警局鑑識中心人員經常在重大刑案中扮演蒐證破案的重要角色。（台南市警察局提供／程炳璋台南傳真）

台南市警察局長傳異動前夕，連鑑識警官也跟著調整，台南市警察局鑑識中心派出12名鑑識人員支援11家警分局，近日一口氣異動6人，有基層指出鑑識人員無轄區風紀問題，且仍有10年未調動的鑑識警務員躲過這波異動，質疑不公平。

台南市警局鑑識中心內的3名股長10年未異動，近日綜合股長張志平退休，人事跟著大搬風，張員懸缺由鑑定股長許泱義遞補，胡姓勘查股長接鑑定股，警務正謝佳原升任勘查股長。

鑑識中心派出12名專業鑑識人員支援駐點13家重要警分局，這次一口氣調動8人，台南市警局鑑識中心主任林中興表示，鑑識中心本來每半年就有一波檢討異動，過去已太久沒有調整，支援警分局的鑑識人員平均都已超過6年，剛好張志平退休，順勢一併調整。

有基層指出，鑑識人員沒有刑事轄區或管區，無風紀問題，且仍有待在分局超過10年之久的鑑識警務員躲過這波調整，認為調整不公平。台南市警局鑑識中心解釋，這波人事調動另根據轄區特性考量。

林中興表示，鑑識中心的人事異動捉襟見肘，主要是內部人員不足，編制員額43人，因預算關係僅能有38人，其中還有1人未補（現為37人），因此無法最大化調動。

林中興提到，除了DNA實驗室，重大刑案現場勘察、重要慶典（如國慶焰火）與大型比賽的防爆安全檢查，都需調派人手。未派駐鑑識警官的新化、玉井與白河警分局也常向鑑識中心要人。

台南市11間警分局鑑識人員，除了佳里、學甲、善化、永康（留１人、調1人）、第3與第4警分局未調整外，第2警分局警務員陳泓彬調任歸仁警分局、歸仁警分局警務員楊景超調任永康警分局，永康警分局警務員王梓榆調任第1警分局、第1警分局警務正洪天松調第2警分局、第5警分局警務員陳雅盈與第6警分局方雅貞互調，另外支援新營與麻豆警分局的兩名鑑識人員日前均歸建鑑識中心。

(中時 )