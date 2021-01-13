農曆春節將至，北市南門市場「年菜採購月」13日起跑，今年攤商自治會更首度加入電商平台的行列，成為台北第一個推出線上網購平台的傳統市場，讓民眾在家上網免出門，就可以輕鬆逛遍年貨大街、盡情採買，且在平台購買金牛迎春年菜組，還享8折優惠，北市副市長黃珊珊13日到南門市場感受年節氣氛指出，民眾逛街買年貨，只要以悠遊付付款，就能享有15％的回饋，一天最高更可獲得450元的回饋。

黃珊珊表示，南門市場為許多老台北人從小到大的回憶，每到過年，都會有大批民眾來採買年貨，各式各樣的糖果餅乾讓民眾眼花繚亂，只要踏進市場，就能馬上感受到濃濃的過節氣氛，她說，去年南門市場榮獲經濟部5星市場的殊榮，全國只有五座市場獲獎，光台北市就有三座入選，其中之一就是南門市場，另外也有不少攤商得到4星、5星的樂活攤商認證，民眾可以吃得安心、逛得盡興。

南門市場年菜採購月起跑 網購享8折優待 悠遊付天天加碼回饋15％。（吳康瑋攝）

南門市場年菜採購月起跑 網購享8折優待 悠遊付天天加碼回饋15％。（吳康瑋攝）

黃珊珊強調，南門市場內集結多家百年老店，像是萬有全、上海火腿、快車肉乾、合興糕糰店等，備齊上百樣年節商品，供民眾盡情挑選，她現場帶領大家進行市場 5星巡禮，更大讚攤商賣的年菜「心太軟」及豬腳，都是自己的最愛，除了替所有攤商打氣加油，也希望大家都能過個好年。

自治會長王銓國強調，過年期間全家團聚，南門市場除了備妥各式年菜，今年還推出電商平台，民眾上網挑選後，南門市場的攤商會以郵寄的方式，替顧客將商品送到家中，簡單、方便又衛生，歡迎民眾盡情挑選，輕鬆感受年節氣氛。

(中時 )