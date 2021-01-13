科技部長吳政忠13日主持年終記者會，他指出，2019年三大科學園區營業額突破2.6兆元，2020年更成長12％，將達到2.9兆元的規模。

其中，因疫情影響帶動遠距工作、網購，因此除了晶片產業成長快速外，電腦及週邊產業更成長40％，公司需要更多電腦和伺服器來工作，加速數位轉型。

吳政忠也指出，所有晶片廠滿載，客戶追著廠商留產線，2021年還會延續下去。

吳政忠表示，新竹科學園區成立40年，帶動高科技產業，下個40年科學園區不一樣，要慢慢轉型，目前先佈局到2030，主要方向為：一，支援基礎科研，厚植人才培育。二，投入前沿科技研究。

他指出，過去幾年基礎科研預算逐年成長，今年將達到300億元。新冠肺炎剛開始時，很多單位可以馬上成軍，都是大學研究單位培養的研發人員。台積電可以站上高峰，背後有很多台灣人才在工作，那也是基礎研究，有長足佈局。基礎學術研究是科技部未來，持續加碼的項目。

(工商 )